Belotti e Nico Gonzalez: gli stimoli contro chi è scappato in fretta e furia

Belotti e Nico Gonzalez. La Nazione si sofferma su questi giocatori. Il Gallo nei derby, quando indossava la maglia granata, era considerato l’eroe su cui puntare. I suoi gol, ieri per il Toro come oggi per la Fiorentina, come momento esaltante e decisivo per mettere alle corde la Juve. E poi, appunto, Nico. Leader maximo della Fiorentina, di questa Fiorentina, e che per la verità non ha ancora (nell’arco di questa stagione) espresso al meglio le sue qualità, il suo essere numero uno. Dall’altra parte, dicevamo, l’aria bianconera sembra ormai e più che mai legata al rendimento di Vlahovic e di Chiesa. Ragazzi terribili, cresciuti e diventati grandi nella Fiorentina e poi scappati in fretta. Una motivazione in più per Italiano e chi nella Fiorentina ha creduto sempre e comunque e vuole ancora provare a portarla il più in alto possibile. Nelle coppe, è vero, ma c’è ancora un bel pezzetto di campionato da onorare. A cominciare dalla sfida con la Juve.