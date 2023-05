Basilea più Roma, già 17.000 biglietti venduti. E il numero salirà ancora

Dopo i trentacinquemila del Franchi per la gara contro il Basilea, i tifosi sono di nuovo pronti a colorare gli stadi d'Italia e d'Europa di viola. Come si legge sul Corriere dello Sport - Stadio, in Svizzera saranno almeno in 1.800 al St. Jakob Park. Vista la trasferta non troppo lontana il settore ospiti è stato preso d'assalto e i tagliandi andati in fumo poco dopo la loro messa in vendita. Non è escluso che una parte dei fiorentini possa muoversi anche in auto e che il numero delle presenze sia ancora maggiore.