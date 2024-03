Barone: l’ansia, la speranza, le lacrime. In serata nuovo peggioramento

"E’ mezzogiorno quando la Fiorentina, fa uscire il bollettino medico che racconta la prima notte di Joe Barone all’ospedale San Raffaele di Milano. Una quindicina di righe per sottolineare che la situazione rimane molto grave e sottolineare che la lotta fra la vita e la morte del direttore generale del club viola è affidata ai macchinari a cui Barone è legato dalla sera di domenica, dopo l’intervento chirurgico al cuore. In serata però è sopraggiunto un peggioramento che ha fatto temere per la vita del manager. La situazione è gravissima, Barone è in fin di vita. E già nel comunicato diramato all’ora di pranzo se ne tracciavano i contorni. «La Fiorentina - era scritto nel bollettino - comunica che Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in consegni un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali – continuava il comunicato delle 12 - sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione diagnostica è attualmente fuori luogo». La vita di Barone dunque, è rimasta legata solo e unicamente al funzionamento dei macchinari, con una speranza, flebile, che con il passar delle ore si è assottigliata".