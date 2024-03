Barone ha scongiurato il trasloco viola. Il Franchi nuovo rimarrà un sogno

"Barone-Joe", gli cantava la curva, da subito entrata in sintonia con la massima rappresentanza della proprietà Commisso qua a Firenze. Lui applaudiva, perché puntava tutto sul ’popolo viola’: «Non c’è vita senza voi», ripeteva. Uomo forte, sotto tutti gli aspetti, Giuseppe. Se fosse stato un calciatore, sarebbe stato un mediano, magari poco tecnico ma dal rendimento garantito, a servizio della squadra. L’ultima dimostrazione di solidità, l’aveva mostrata quando in ballo c’era il trasferimento della Fiorentina lontano dal Franchi. Joe disse no, non si vergognò a ribadirlo davanti al gotha della politica cittadina, in un gelido vertice in prefettura. Quel pomeriggio, tutti presero atto che non c’erano margini di trattativa. E la politica cittadina si adeguò a lui. Che lo abbia fatto volentieri, o di traverso, così è andata: dopo i veti al Castellani di Empoli, i mancati sì all’ipotesi Padovani, le provocazioni di Modena, il braccio destro di Rocco aveva portato a casa l’intera posta in palio. Le ipotesi hanno sbattuto tutte contro di lui. E così, anche durante i lavori, i viola resteranno dentro il Franchi. Lo riporta la Nazione.