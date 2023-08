Barone avvisa e Amrabat aspetta: in 48 ore si chiude la cessione

«Siamo sempre pronti per altre entrate e uscite. Se c’è qualcuno non contento, lo possiamo accontentare entro fine mercato». Queste le parole di Joe Barone nel prepartita di Genoa-Fiorentina. Un messaggio chiaro a quei giocatori che non vogliono più rimanere a Firenze, uno su tutti Sofyan Amrabat. Come riporta la Nazione, per la sua cessione servono ancora 48 ore e poi arriverà l'offerta tanto attesa dal Manchester United. La Fiorentina chiede 25-30 milioni e la sconfitta degli inglesi contro il Tottenham ha mosso un po' le carte, velocizzando l'affare.