Barak, l’ex deve sbloccarsi. Meno libero da mezz’ala, ma è il ruolo che preferisce

Trequartista, bomber: l’ultima stagione con la maglia del Verona è stata la migliore della sua carriera. Antonin Barak era un fattore dell'Hellas di Tudor, libero di agire sulla trequarti e di inserirsi nell'area avversaria, nonché rigorista. Non a caso quella scorsa è stata la miglior stagione in carriera del ceco, che ha messo a referto 11 gol e ha convinto la Fiorentina a consegnarlo a Italiano. Come scrive La Nazione, il suo "vedere la porta" era l'abilità che cercavano i viola negli ultimi sedici metri per sopperire alle lacune dei centravanti.

La Fiorentina aveva bisogno di una mezzala che avesse dei gol nelle gambe nell'immaginario collettivo il nome giusto era il suo. In campionato però è sembrato già risucchiato dalle difficoltà fisiche e psicologiche della squadra, mentre in Conference si è sbloccato contro il Riga. Ma è da giocatori come lui che la Fiorentina vuole ripartire: esperto, ormai ventisettenne, ha storia e campionati alle spalle per capire i momenti e per aiutare i compagni più giovani.