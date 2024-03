Barak insidia Beltran: chi titolare contro il Milan?

La sfida per un posto da play contro il Milan è iniziata a distanza. Uno in Norvegia, l’altro a Mazatlan, in Messico a dare spettacolo per un osservatore speciale che si trova in Italia. I protagonisti sono Antonin Barak e Lucas Beltran che hanno come spettatore attento l’allenatore della Fiorentina. Hanno entrambi segnato, rispettivamente con la casacca della Repubblica Ceca e quella dell’Argentina Under 23, e ora sperano di farlo ancora nella seconda uscita a distanza di pochi giorni per mandare un altro chiaro segnale a Vincenzo Italiano che deve scegliere la soluzione migliore per sabato sera sulla trequarti. Jack Bonaventura non è in ballottaggio perché è squalificato e sarà assente al Franchi contro la sua ex squadra. Rientreranno entrambi a Firenze mercoledì perché l’Argentina Under 23 tornerà di nuovo in campo stanotte contro i pari età del Messico e la Repubblica Ceca domani sera con l’Armenia e la scelta si baserà anche sulla miglior condizione fisica. Un ragionamento però sarà fatto anche in base all’avversario: contro il Maccabi, Italiano spiegò chiaramente che in extremis la statura di Barak aveva inciso a suo favore in quella sfida. Se il re di Conference riuscisse a prendersi un trono anche in Serie A, pure la classifica viola potrebbe beneficiarne. Beltran non ha mai segnato contro il Milan da quando è in Italia perché nella gara di andata i viola sono rimasti a secco, mentre Barak ha già fatto centro tre volte in carriera con i rossoneri ma senza riuscire a essere decisivo per i tre punti, né con il Verona (un pareggio e una sconfitta) né con la Fiorentina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.