Barak e Nzola: dopo la Conference League, i due scalpitano per più spazio

La Gazzetta dello Sport scrive oggi di due giocatori tornati al centro delle attenzioni (positive) dopo l'ultimo match dei viola in Conference League: Barak e Nzola. Per quanto riguarda il primo, come scrive la rosea, in un’altra stagione da seconda o terza scelta di Italiano Barak poteva demoralizzarsi, invece, come ha detto lo stesso tecnico viola, il ceco si è allenato duramente e si è fatto trovare pronto. Lo stesso, se vogliamo, vale nell’ultimo periodo anche per M’Bala Nzola, che a inizio stagione ha perso le sue chance quando giocava titolare, è stato scavalcato da Beltran, e poi la società in gennaio ha preso il Gallo Belotti a confermare che la fiducia era scaduta. Lui per tutta risposta ha rinunciato alla coppa d’Africa per dedicarsi alla Fiorentina e nei momenti in cui è stato utilizzato ha dato chiari cenni di crescita, l’ultimo il gol in apertura di partita con gli israeliani. Assi nella manica Barak e Nzola sono il nuovo-vecchio che avanza. E in un momento in cui soffrono gli uomini chiave, da Arthur a Nico Gonzalez a Bonaventura, a Italiano non può che far piacere poter contare su un paio di assi in più nella manica. Italiano che ha voluto, tra l'altro, i due giocatori: due stagioni fa, Barak arrivò proprio perché il tecnico aveva insistito, mentre la stagione dopo, vista l’insostenibile leggerezza dei centravanti Cabral e Jovic, Italiano aveva puntato i piedi per avere lo Nzola che con lui a Trapani e Spezia aveva fatto sfracelli. In seguito, Barak è stato frenato dall’adattamento e dal gran rendimento di Bonaventura prima e di recente dallo sbocciare di Beltran come sotto punta, mentre Nzola, si sa, ha pagato il salto di qualità e una certa debolezza psicologica (lui stesso ha ammesso di esser stato in difficoltà). Come prosegue il quotidiano, Barak, che forse già domani potrebbe partire titolare contro la Roma al posto di Beltran che è squalificato, di sicuro in Conference avrà più spazio. L’Europa è il suo terreno di caccia: il gol decisivo col Maccabi fa il paio con quello firmato all’ultimissimo respiro dei supplementari nella semifinale di ritorno col Basilea, che portò i viola in finale. Nzola, invece, spera di convincere Italiano a concedergli più turn over con il punto fermo Belotti. La Conference potrebbe essere il trampolino di ri-lancio anche per lui.