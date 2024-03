Ballottaggio Nzola-Belotti: si decide tutto nelle ultime ore prima del match

La Fiorentina ricomincia oggi il proprio percorso europeo: in vista del primo atto dell’ottavo di finale di Conference League contro gli israeliani del Maccabi Haifa (primi nel proprio campionato e capaci di eliminare il Gent nel precedente turno di Conference League), Vincenzo Italiano è intenzionato a schierare la formazione migliore possibile, con qualche eccezione dovuta alla gestione delle energie in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla sfida di lunedì sera contro la Roma al Franchi. La più importante novità potrebbe riguardare l’attacco dove Andrea Belotti, dopo cinque gare da titolare consecutive, può lasciare il posto a M’Bala Nzola, che non gioca dal primo minuto da oltre un mese, ma il ballottaggio sarà risolto solo a poche ore dal match. Lo riporta il Corriere dello Sport.