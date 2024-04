Atalanta-Fiorentina, la sfida infinita. Stasera in palio c’è più che una finale

Atalanta-Fiorentina negli ultimi anni è diventata una sfida "infinita". In campionato per ottenere un posto in Europa e in Coppa Italia per provare ad alzare un trofeo che manca da troppo tempo. Come già successo in passato, le sfide di questa stagione hanno lasciato polemiche e non è sicuramente finita qui. Appeso da qualche parte rimane il recupero di campionato nella drammatica domenica del tragico malore al direttore generale Joe Barone lo scorso 17 marzo, che ancora non si sa quando verrà disputato. Intanto, Biraghi e compagni stasera vogliono andare oltre per rimanere in lotta sul doppio fronte extra campionato. La Fiorentina farà sicuramente leva sul vantaggio accumulato nella sfida d'andata al Franchi, non rinunciando però alla propria indole di gioco. Occhio dunque ad una delle gare più calde degli ultimi anni, anche perché in palio c'è la finale del 15 Maggio a Roma. Lo riporta il Corriere dello sport