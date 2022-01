Arriva Piatek: sarà l’alternativa di Kokorin

Nelle prossime ore l'arrivo di Piatek a Firenze per le visite mediche

Tuttosport si concentra sull'arrivo imminente di Piatek alla Fiorentina. L'attaccante arriverà a Firenze (oggi le visite mediche, si legge sul quotidiano) in prestito con diritto di riscatto dall'Hertha Berlino, ma nessun obbligo. Il polacco non è considerabile come alternativa a Vlahovic, piuttosto di Kokorin che, a questo punto, potrebbe esser ecceduto. Poi, certo, l'ex Milan potrà perfino rappresentare un progetto per il futuro nel caso in cui tornasse ai livello del primo anno genoano, quelli che indussero gli allora dirigenti rossoneri a comprarlo. Beffati il Galatasaray e il Genoa. Il Grifone sperava nel ritorno del suo Pistolero. Il club rossoblù ora insiste su Piccoli e Miranchuk in prestito dall'Atalanta.