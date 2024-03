Arriva Leao: tesi di laurea per Kayode

"Chiamiamola pure la prova del...dieci, ed ogni riferimento a Rafael Leao non è casuale. Difficile, per Michael Kayode, trovarsi davanti un avversario più forte. Forza, tecnica, velocità, fantasia, potenza, dribbling. Il repertorio del portoghese è potenzialmente quasi infinito e quando è in giornata limitarlo diventa (quasi) impossibile. Per questo, quella di domani sera, per Kayode sarà una specie di tesi di laurea. Contro l’attaccante esterno probabilmente più forte del campionato, sicuramente tra i migliori in Europa, e in una partita che per la Fiorentina varrà molto più del solito. Perché sarà la prima dopo la scomparsa di Joe Barone, e perché per inseguire un posto in Europa ormai non ci sono più molte prove d’appello.