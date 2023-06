Aquilani, la seconda è quella buona: la Fiorentina non chiude. E i ragazzi…

Secondo La Nazione, il tecnico della Primavera viola Alberto Aquilani avrebbe tentato il salto tra i grandi anche l’anno scorso, salvo poi essere convinto dalla società a rimanere. Una Supercoppa vinta e due finali perse dopo, sembra più dura. In queste ore è previsto un incontro tra l’ex centrocampista e la dirigenza viola. La conferma di Italiano gli ha chiuso le porte della prima squadra, resta la stima ma le porte non sono chiuse. I vari Krastev, Lucchesi, Kayode, Distefano, Amatucci sperano in una promozione, ma tutto si farà più complicato senza la Conference League, ottenibile per mezzo dell'esclusione della Juventus. Il futuro, dunque, è tutto da scrivere.