Antognoni: “Nel 78′ mi volevano alla Juventus, ma rifiutai. Non me ne pento”

Giancarlo Antognoni ha da pochi giorni festeggiato i suoi 70 anni, un grande traguardo. Oggi l'Unico 10 si racconta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Antognoni parla del 1978, anno in cui sarebbe potuto passare alla Juventus, la rivale di una vita. Il presidente Melloni lo chiamò in sede, ma Antognoni disse di no alla Vecchia Signora. Una scelta di vita: "E non me ne sono mai pentito. Certo all'epoca qualche dubbio mi venne, come è normale chefosse. Ero giovane, apprezzato. E quella era la Juventus del Trap, la squadra più forte d'Italia cheaveva già vinto un paio di scudetti. La Fiorentina invece finiva sempre lontana dalle posizioni di vertice...". Oltre a questo Antognoni avrebbe trovato compagni di nazionale coma Tardelli, Scirea, Cuccureddu e tanti altri. ma la sua scelta gli fece guadagnare l'affetto di tutta la città. Antognoni tra l'altro segnò due gol, il secondo soprattutto diventato iconico nel 1983. Una gran rete di testa: "La domanda è: che ci facevo in area di rigore? D isolito ci entravo davvero molto raramente. In quell' occasione mi feci quaranta metri palla al piede, allungai per Pasquale lachini sulla fascia eandai in mezzo all'area a ricevere il cross: tutto perfetto". Antognoni torna anche sulla rivalità tra Fiorentina e Juventus. Ricordando il campionato del 1982, quando la viola arrivò seconda per pochissimo: "Diciamo che sarebbe stato giusto giocarcelo allo spareggio. Poi dieci anni dopo ci fu la rivolta per la cessione di Baggio. ma anche di recente per Chiesa e Vlahovic. I rapporti non sono mai stati buoni". Per domani, invece, pronostica una gara equilibrata, con una Viola che non dà certezze.