Andava fatto prima, ma poco importa: avanza la trattativa per Vargas

Dopo aver valutato e scartato via via altre soluzioni, Ruben Vargas è il prescelto e prenderà il posto di Brekalo per aggiungersi ai rientranti Nico Gonzalez e Sottil, più Kouame quando tornerà dall’impegno con la sua Costa d’Avorio in Coppa d’Africa, a Ikoné. Questione di far incastrare i tempi della Supercoppa Italiana con quelli di un affare che era preferibile chiudere prima, così da venire incontro alle esigenze di numero e di qualità del tecnico siciliano per via dei tre assenti sopra ricordato, ma tra la domanda del club tedesco (8 milioni) e l’offerta degli uomini di Commisso (5 milioni+bonus) non c’è ancora evidentemente punto d’incontro e allora è stato tutto rimandato. A breve. La Fiorentina non sembra avere intenzione di fare un passo indietro, considerando non da oggi il nazionale elvetico (15 presenze, 1 gol e 1 assist in Bundesliga) nettamente in cima alle preferenze, così come l’Augsburg ha messo in conto di cederlo e sta trattando per quello. La squadra viola tonerà in campo domenica contro l'Inter.Lo riporta il Corriere dello Sport.