Ancora Joe Barone: “Italiano? Non ha chiesto di andare via. E lo scudetto…”

Sul modello Napoli e sulle ambizioni viola — "Noi giochiamo sempre per vincere e l'Italia non è solamente Milano e Torino: ci sono anche Firenze, Roma, Napoli e tante altre piazze importanti. Quello che ha fatto l'anno scorso il Napoli ha aperto la porta a tanti sogni. Anche per noi è un sogno che speriamo si possa realizzare".

Su un possibile Napoli Park sul modello del Viola Park — "Il bacino campano e napoletano sarebbe perfetto per una struttura del genere. Noi abbiamo dato a disposizione di Italiano strutture e giocatori all'avanguardia. Ma tutto questo arriva da Rocco che ha fatto tanto per la Fiorentina e la città di Firenze. Credo che il Viola Park sia un modello universale, non solo per i club professionistici".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.