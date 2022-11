Amrabat brilla col Marocco. Il Tottenham di Conte è pronto a farsi sotto

Amrabat è uno dei protagonista di questo mondiale con la maglia del Marocco. Il centrocampista viola, ieri pomeriggio in Qatar, si è reso protagonista di un’altra gara convincente dopo il buon inizio nell’esordio contro la Croazia. Sofyan si è piazzato in mezzo al campo, pronto a bloccare gli avversari, catturare palloni su palloni e far ripartire l’azione con lucidità. La versione migliore del centrocampista viola tornato ai picchi di forma registrati nella sua stagione vissuta con la maglia del Verona addosso, quando Commisso rimase stregato vedendolo giocare e decise di non farselo scappare.