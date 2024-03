Allegri al capolinea: la Juventus pensa a Vincenzo Italiano

Dopo il pareggio con il Genoa, il futuro del tecnico bianconero è sempre più in bilico. Ecco quindi che il noto quotidiano ha proposto qualche nome per la panchina della Juventus

Per un attimo, è giusto tornare al campo, anche se in questo momento è davvero complicato. La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Massimiliano Allegri. Dopo il pareggio con il Genoa, il futuro del tecnico bianconero è sempre più in bilico. Ecco quindi che il noto quotidiano ha proposto qualche nome per la panchina della Juventus. Tra questi ci sarebbe anche quello di Vincenzo Italiano: "Se sarà addio (che potrebbe arrivare anche per volontà del tecnico) tra i papabili ci sono Thiago Motta, artefice del miracolo Bologna (che però in caso di Champions potrebbe farsi convincere dall’amore dei tifosi a restare), Vincenzo Italiano (Fiorentina) e Raffaele Palladino (Monza)". (LIVE BARONE)