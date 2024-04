Alla ricerca del gol smarrito: solo così la Fiorentina passerà il turno

La Nazione si sofferma sull'attacco. Come ci ha ricordato Thomas Rekpa nei giorni scorsi. Troppo banale, probabilmente, dire così. Ma il calcio nella sua semplicità è anche banale, come banale è la ricerca del gol perduto che ai viola manca. E non solo le reti del centravanti, ma anche di chi le ha tra le sue caratteristiche più importanti. Già, perché il confronto tra l’inizio della stagione del campionato (anno 2023) e questi primi mesi del 2024 è impietoso: Gonzalez 7 reti come Bonaventura; quindi il crollo dal primo dell’anno in poi: una rete per entrambi. Come detto prima, banale, ma la Fiorentina per passare il turno dovrà tornare a segnare e, soprattutto, evitare di correre i rischi che talvolta si procura da sola. Il riferimento alla gara con il Genoa non è casuale. Ma contro una squadra abbottonata come quella dell’astuto Koubek il piano gara potrebbe avere un significativo cambio di rotta.