Adesso tocca a Pradè e Burdisso. Nell’ombra le figure di Joe Appio e Stephan

Joe Barone era tanto per la Fiorentina. Joe Barone era la Fiorentina. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme all'interno della società del club, che Rocco Commisso dovrà riempire nel miglior modo possibile. Il Corriere Fiorentino si sofferma sugli scenari futuri in casa Fiorentina. Per quanto riguarda la guida tecnica, Pradè e Burdisso avranno più margini di manovra. Il primo si occuperà di gestire i legami con squadra e spogliatoio. Burdisso invece, si soffermerà nella scelta dei giocatori. Anche Alessandro Ferrari avrà un ruolo delicato e importante, come quello di gestire ancora di più la comunicazione del club. Nell'ombra invece, rimangono le due figure che Rocco Commisso potrebbe porre al posto di Joe Barone. La prima è quella di Mark Stephan, che già oggi si configura come CEO della Fiorentina. Una figura rimasta sempre nell’ombra, assunto dal presidente già nel 1996, ha da sempre competenze specifiche in ambito finanziario e pur essendo rimasto sempre lontano dai riflettori è capitato di vederlo all’interno del Viola Park dove, non a caso, si occupa soprattutto degli aspetti di gestione amministrativa. La seconda è quella di Joseph Appio, vicepresidente di Mediacom e praticamente da sempre al fianco del proprietario del club viola. Originario di Montescaglioso, in provincia di Matera, è il vero e proprio braccio destro del presidente negli Stati Uniti. È con lui che Rocco Commisso si confronta quotidianamente ed è (anche) a lui che nell’estate del 2019 affidò alcuni degli aspetti più delicati nell’operazione che portò all’acquisto della società dai Della Valle.