Adesso Italiano siede tra i grandi: come lui solo Sacchi, Capello, Lippi e Scala

Oggi Italiano può essere orgoglioso di se stesso. Non sarà un allenatore perfetto, ma ora sta insieme a colleghi italiani illustri che in Europa si sono fatti strada. Il valore e la difficoltà delle competizioni è ovviamente differente, ma arrivare in fondo fra qualificazioni, gironi ed eliminazioni dirette è sempre un successo. Siamo partiti dal 1989, anno della prima Coppa dei Campioni di Arrigo Sacchi (l’allenatore che ha fatto entrare il calcio italiano in una dimensione differente), e siamo arrivati ai giorni nostri: 35 anni di calcio durante i quali pochi sono arrivati a giocarsi almeno due finali di una coppa europea (escludendo la Supercoppa). Adesso Italiano è insieme allo stesso Sacchi, a Giovanni Trapattoni e Massimiliano Allegri: due finali. Meglio di loro ce ne sono soltanto quattro: il mito Carlo Ancelotti (arrivato a 6 mercoledì sera eliminando il Bayern Monaco), poi Marcello Lippi (5), infine Nevio Scala e Fabio Capello (3). Ma fra tutti, solo Sacchi, Scala, Capello, Lippi e Italiano sono riusciti a centrare le finali per due o più stagioni di fila. Tanti altri, iniziando da Ottavio Bianchi fino ad Antonio Conte e Simone Inzaghi, sono arrivati a una. E se si pensa che appena 6 anni fa Italiano allenava in serie D l’Arzignano, non si può non pensare che siamo davanti a una bella favola. Il problema di Italiano, semmai, è il campionato: in tre stagioni viola non l’hai mai scalato, se non in rare occasioni. E’ il prossimo step che dovrà compiere per migliorare. Lo riporta il Corriere dello Sport.