Adesso il Brugge: Italiano si affida a Nico Gonzalez. E aspetta Belotti

Si torna sul palcoscenico europeo. E il primo appuntamento, quello di giovedì sera al Franchi (ore 21), vale già un piede nella finale di Conference League. A Firenze arriva il Club Brugge per l’andata di una doppia sfida che la Fiorentina vuole (e deve) onorare con l’obiettivo di portare a casa un trofeo. Le motivazioni di Italiano e del gruppo saranno decisive perché dopo l’addio alla coppa Italia, è davvero e proprio l’Europa, la passerella obbligata per chiudere l’anno fra gli applausi. Ma veniamo al Brugge. No, non si tratta di un avversario facile. Squadra composta da buone unità e dotata di un’esperienza internazionale che può rappresentare un ostacolo in più per la Fiorentina. Da qui la necessità che Nico e compagni siano capaci di dare subito – ovvero nella gara di andata a Firenze – un segnale importante all’avversario. Dimostrando personalità, qualità e naturalmente cercando il risultato, da perfezionare poi nella trasferta in Belgio della settimana successiva. Italiano presenterà la formazione migliore. Quella, come aveva fatto a Bergamo contro l’Atalanta, che può consentire alla Fiorentina di guardare (o almeno provare a farlo) l’avversario dritto negli occhi. I nomi. Italiano si aspetta la prova dell’anno da parte di Nico Gonzalez. Top player, come si dice in questi casi, ma ancora in debito con la Fiorentina di una prova da trascinatore e leader vero. E poi Belotti. Il Gallo è atteso a mettere la firma su qualche gol. Meglio se pesante come lo sarebbe in Conference. Ne va di mezzo il futuro (vincente) della Fiorentina. Lo riporta la Nazione.