Adesso il Brugge ha le mani legate. Ma dopo, Olympiakos o Aston Villa?

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul Club Brugge. La squadra belga ha le mani legate. Infatti, al ritorno non può fare il suo gioco fatto di attesa e lanci lunghi. E allo stesso tempo, non potrà lasciare il pallino del gioco alla Fiorentina. Per questo motivo la squadra di Italiano ha la possibilità di attaccare in massa e trovare gli spazi giusti. Poi, in caso di finale chi è meglio: Olympiakos o Aston Villa? I greci giocherebbero in casa, ma sono 4 in classifica. L'Aston Villa ha più qualità, ma è una squadra molto ingenua. Vedremo, tempo al tempo.