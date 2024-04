Addio Burdisso: sono tre i nomi in pole. Macia, Accardi ma non solo

Notizia di ieri, Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina. Un addio che sembrava essere nell'aria visto la voglia del dirigente di tornare a fare il direttore sportivo totale come ai tempi del Boca Juniors. E adesso potrebbe ritrovare quel Daniele De Rossi che proprio in argentina giocava nel sue periodo da dirigente. Il Corriere Fiorentino si sofferma sui possibili sostituti. Il primo nome è quello di Eduardo Macia, 50 anni, arrivato a Firenze nel 2011 sul tramonto della prima era Corvino. Si era formato in Spagna e tra Liverpool e Atene aveva cominciato a far parlare di sé come di un «computer vivente» — d’altronde nella città dei Beatles è diventato capo scout — ma anche come un poeta del calcio disposto a scrutare prima l’uomo del calciatore. Ritroverebbe Pradè, con cui i rapporti sono buoni e con cui aveva iniziato il primo ciclo Montella, nato a Moena dopo la notte delle pernici che aveva spinto la dirigenza a rivoltare la rosa. Poi c'è Pietro Accardi. 41enne direttore sportivo dell’Empoli fresco di rinnovo fino al 2026, è un profilo cresciuto a qualche chilometro da Firenze. Passato in fretta dal ruolo di team manager (sotto l’ala di Marcello Carli) a vero e proprio deus ex machina del club di Corsi. Un anno fa Accardi era tra i candidati per la successione di Giuntoli al Napoli post scudetto, e in effetti per la sua carriera è il momento di salire di livello. La Fiorentina ci ha interagito durante la trattativa per l’arrivo di Fabiano Parisi e adesso potrebbe percorrere la FiPiLi per coadiuvare il lavoro di Pradè. Sono tanti i giocatori valorizzati sotto la sua gestione, da Krunic a Bennacer fino a Traoré, Viti e Asllani per arrivare alla cessione di Vicario al Tottenham. Infine, Melissano. Arrivato a Firenze insieme a Italiano come sua figura di sostegno sul mercato e nel 2022 è poi tornato a La Spezia da direttore sportivo insieme proprio a Macia. Ma il rapporto con Firenze e il tecnico è sempre rimasto stretto, tanto da finire nel casting per la successione di Burdisso.