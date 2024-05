Ad Atene in pochi con la Fiorentina. Costo dell’aereo troppo elevato

La trasferta non è semplice, l'opzione migliore sarebbe quella di raggiungere la capitale greca con l'aereo, ma non è così scontato. Infatti al momento il costo di un singolo biglietto andata e ritorno si aggira intorno ai 700€, appoggiandosi ad uno scalo potrebbe essere possibile abbassare il prezzo a 300/400€ ( da spendere esclusivamente per il viaggio). Una stima prevede una presenza di circa 3000 tifosi a sostenere Vincenzo Italiano e squadra su 9000 posti disponibili. Il rischio a cui va incontro la Fiorentina è una massiccia presenza dei supporters dell'Olympiakos, dato che la Uefa sicuramente non lascerà invenduti parte dei biglietti. Lo riporta Il Corriere dello Sport.