A Istanbul una trasferta per pochi intimi: prezzi alti e lunga distanza

Sarà una trasferta per pochissimi intimi. Giovedì sera ad Istanbul, nella seconda gara del girone di Conference League contro il Basaksehir, i viola saranno sostenuti da una cinquantina di fedelissimi. Un zoccolo duro - racconta La Nazione - che non vuole stare lontano dalla squadra di Italiano anche in condizioni complesse. Ovvie le difficoltà logistiche. In primis i circa 2.000 chilometri che separano Firenze da Istanbul, di giovedì in notturna. Senz’altro c’è chi sarebbe andato volentieri e non ha avuto permessi dal lavoro. Poi, può realmente incidere, il momento non esaltante della squadra, oltre ai tanti impegni ravvicinati in casa ed in trasferta.