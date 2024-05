87 e 83 anni, abbonati dal 1980. Adesso verso Atene

87 e 83 anni, abbonati da più di quarant'anni sono pronti per intraprendere il viaggio verso Atene per seguire l'amata Fiorenitna

Renzo e Rosanna, 87 e 83 anni, pronti a partire per Atene. Entrambi sono abbonati dal 1980 e in casa non perdono una partita. Un'abitudine, si legge su La Repubblica, nata quando i due vivevano a Firenze, prima di trasferirsi a Follonica, e alimentata anno dopo anno, ma solo in casa. Infatti i due vivono le trasferte separati. Lui quello razionale, lei più emotiva, e lontana dal Franchi non riesce ad assistere alle partite dell'amata Fiorentina. Dopo essere stati presenti a Roma sia l'anno scorso che 10 anni fa, adesso la coppia è pronta a percorrere milleduecento chilometri per inseguire quel dannato trofeo che a Firenze manca ormai da troppo tempo.