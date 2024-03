“100 milioni per il Franchi? Non torna. Botteghino e rifinitura, siamo sotto 40”

"Ovviamente però il Franchi a capienza limitata farà diminuire i ricavi da biglietteria. Di quanto? Nella stagione 2022-23 i dati del bilancio indicano che la Fiorentina ha ricavato 14,1 milioni di euro (8,8 dai biglietti e 5,3 da abbonamenti), con un’affluenza media (per le gare di serie A) di 32.200 spettatori. La prossima stagione, per via dei cantieri, la curva Fiesole (assieme a parte di Maratona e Tribuna) sarà inibita al pubblico, facendo scendere la capienza a 22 mila spettatori. I posti disponibili nel 2024-25 saranno pari a circa due terzi della media registrata nel 2022-23, perdendo la possibilità di vendere i tagliandi del settore più popolare. In prospettiva, considerando che la domanda biglietti sarà sempre superiore all’offerta, la perdita da biglietteria per il 2024-25 è stimabile in circa 5 milioni. E dopo? Sarebbe più conveniente rimanere al Franchi a capienza ridotta anche nelle stagioni successive, o trasferirsi al Padovani adeguato a spese del Comune per la serie A con 18 mila posti? Con i viola al Franchi per tutti i cantieri aumenterebbero tempi e costi, mentre un trasferimento al Padovani consentirebbe di avere prima a disposizione un impianto ammodernato, beneficiando in anticipo dei ricavi della nuova arena coperta, con 50 skybox e curve vicino al campo".