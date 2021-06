Vlahovic cuore viola: il commento al post di Antognoni

L'attaccante serbo ha commentato un post di Antognoni su instagram scrivendo "Unico 10". La replica del dirigente: "Unico 9"

"Unico 10". Per i fiorentini è questo Giancarlo Antognoni. Un'etichetta carica d'amore, per un legame eterno con la maglia viola. E se ad usare questa espressione è Dusan Vlahovic, beh la cosa assume un significato importante. Perchè l'attaccante serbo, oggetto del desiderio delle big di mezza Europa, durante le sue vacanze ha avuto un pensiero per Antognoni commentando il suo post su instagram di ieri e corredando il tutto con un cuore viola. Commento ricambiato dal dirigente, il cui futuro è più che mai incerto in seno alla società. E quello di Vlahovic? Rimane a sua volta un caso da risolvere, anche se la volontà di trattenerlo da parte della Fiorentina è chiara.