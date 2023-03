Sirigu, il messaggio social del Napoli: “Forza Salvatore, non mollare!”

C'è molta preoccupazione in merito alle condizioni fisiche di Salvatore Sirigu. Il portiere viola è uscito in barella ed e poi stato trasportato in ambulanza in seguito ad un brutto infortunio che interessa il tendine d'Achille. Per questo sul profilo Twitter del Napoli, ex squadra del portiere sardo, è apparso un messaggio di incoraggiamento: "Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo"