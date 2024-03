Minuto di silenzio in Italia-Ecuador per Barone: Joseph Commisso ringrazia

Il ringraziamento del figlio di Rocco Commisso, Joseph, a Italia ed Ecuador per il minuto di silenzio in ricordo di Joe Barone

Attraverso un messaggio sui social, il figlio di Rocco Commisso, Joseph, ha voluto ringraziare Italia ed Ecuador per aver svolto un minuto di silenzio prima dell'amichevole di ieri andata in scena a New York per ricordare il direttore generale viola scomparso, Joe Barone. Durante l'inizio della partita, dagli spalti sono partiti anche dei cori di alcuni tifosi in ricordo del braccio destro del patron viola. Questo il messaggio caricato sui social: