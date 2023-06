Martinelli enigmatico: “Il dolore più grande è lasciare sto gruppo qua”

Tommaso Martinelli, giovanissimo portiere della Fiorentina Primavera, ha postato su Instagram all'indomani della cocente sconfitta in finale scudetto al 120' contro il Lecce: "Che dire… Non è andata come volevamo ma sono fierissimo di quello che abbiamo fatto... Mi avete accolto come uno di voi anche se ero due anni più piccoli... Siete stati una parte fondamentale per la mia vita… Un grazie non basta, vi porterò sempre con me". Parole che suonano come un addio, specialmente se abbinate alla storia visibile qua sotto: