Igor su Instagram: “Io a una festa? Falso, non mettete il mio nome in cattiva luce”

Poco fa su Instagram il difensore della Fiorentina Igor ha condiviso una storia con cui ha voluto chiarire la propria posizione in merito alle ultime indiscrezioni relative ad alcuni calciatori gigliati. Il centrale brasiliano scrive via social: "E' uscita la notizia che sabato ero a una festa mentre la squadra si stava radunando per giocare domenica. Non è vero, ero a casa con i miei genitori e non andavo a nessuna festa. Sono un professionista e l'unica cosa a cui penso è aiutare la mia squadra a uscire da questa situazione, quindi vi prego di non mettere il mio nome in polemica, cercate ciò che è veramente vero e poi pubblicatelo. Dio protegga queste cattive persone". Poi Igor ha aggiunto: "Non so quando è uscita la notizia e in che giorno è uscita, sabato e domenica sono andato ad allenarmi e poi sono rimasto con i miei genitori a casa, quindi se dicono sabato o domenica non lo so... Lasciatemi in pace perché ho bisogno di lavorare, migliorare e aiutare la mia squadra. Forza viola".