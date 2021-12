FOTO – Nico e Torreira, amicizia tutta latina: “Sempre insieme, fratello”

La storia su Instagram del centrocampista

Che il clima all'interno dello spogliatoio Viola sia ben più che disteso lo si vede quotidianamente anche da piccoli segnali come questo. Luca Torreira, infatti, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui è ritratto in campo insieme a Nico Gonzalez. Fra i due scorre una profonda amicizia e l'uruguagio lo ha testimoniato con una didascalia inequivocabile: "Sempre insieme frate". Un'affinità a tinte sudamericano. Questo lo scatto postato dall'ex Samp: