FOTO – Belotti lascia la casa a Roma: indizio di mercato? La moglie in lacrime

Novità importante sul futuro dell'attaccante che ha impattato in maniera positiva sul mondo viola: non è una garanzia di non ritorno, ma di sicuro la coppia ha traslocato e lasciato la casa a Roma

Redazione VN 27 febbraio 2024 (modifica il 27 febbraio 2024 | 14:35)

"Quando sono arrivata mi sentivo vuota e spaesata. Oggi, dopo un anno e mezzo, quel vuoto che avevo perfettamente colmato è diventato una voragine. Per la prima volta ho accolto in casa mia persone che sono diventate famiglia e salutarle oggi è stato tra le cose più difficili mai fatte. Non pensavo che questa città alla fine mi avrebbe regalato legami così belli. E se è vero che "dovresti essere abituata" io mi chiedo come ci si abitua a dover lasciare pezzi di cuore qua e là?. Oggi va così, da domani sicuramente riuscirò a vedere tutto con una luce nuova. Visitare posti nuovi, conoscere nuove persone è pur sempre un regalo e voglio accogliere questa opportunità nel migliore dei modi. A presto Roma, grazie per tutte le persone che hai messo nel mio cammino. Ti lascio un pezzetto del mio cuore".