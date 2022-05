FOTO – Commisso-Barone di nuovo insieme al Gala della Serie A in USA

Dopo tanto tempo e una malattia da curare, Rocco e Joe hanno potuto riabbracciarsi

La Lega Serie A ha deciso di aprire un ufficio di rappresentanza a New York, mettendo in pratica una strategia attuata già anni fa da Liga e Premier. Il gran gala di apertura si è tenuto nella notte italiana, e per la Fiorentina erano presenti il presidente Commisso, la moglie Catherine e Joe Barone, volato oltreoceano per l'occasione. Nelle foto, scattate da Viola Nation, si vede il patron che sembra in ottima forma.