FOTO – Castrovilli, il recupero va avanti… alle Maldive: “Lavoro e dedizione”

Anche in luna di miele non conosce pause il recupero di Gaetano Castrovilli

Dal viaggio di nozze alle Maldive, al recupero dal grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per diversi mesi. Gaetano Castrovilli non conosce pause, e punta dritto al rientro in campo allenandosi dalle spiagge incantate dove sta portando avanti la luna di miele con la sua Rachele. "Lavoro e dedizione" scrive il numero 10 viola, che speriamo di poter riavere il prima possibile al 100%.