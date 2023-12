Fiorentina sotto l’albero a Natale: il pacchetto per due gare al Franchi

Anche quest’anno il Natale si tinge di Viola, in occasione delle partite che si disputeranno al Franchi a cavallo del 25 dicembre. Lo comunica la società gigliata annunciando le iniziative dedicate per Fiorentina vs Hellas Verona, domenica 17 dicembre alle ore 15:00 e Fiorentina vs Torino, venerdì 29 dicembre alle ore 18.30. Sarà possibile acquistare il "Christmas Pack" entro domenica 17 dicembre. Il tagliando consentirà di vedere allo stadio entrambe le partite ad un prezzo scontato. La novità di quest’anno è che per farlo non è necessario possedere alcuna tessera. La vendita avrà inizio mercoledì 6 dicembre alle ore 15.00 e sarà possibile acquistarlo fino ad inizio gara contro l’Hellas Verona.