Fiorentina di nuovo ko, i tifosi del Pisa sfottono: “Campioni di bocce”

In assenza di confronti diretti sul campo, la rivalità continua a distanza

Ogni finale persa uno striscione di sfottò, così resta viva la rivalità tra i tifosi di Fiorentina e Pisa. Visto che il campo non regala scontri diretti ormai da tempo immemore, complice la costante presenza dei nerazzurri in categorie inferiori a quelle dei viola, ecco che le sconfitte sul più bello diventano motivo di presa in giro.