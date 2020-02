Festa della Curva Fiesole: presente anche Barone. E il d.g. si unisce al coro dei tifosi

Presente anche Joe Barone alla festa della Curva Fiesole andata in scena ieri sera a Grassina. Come testimonia la storia pubblicata dallo stesso direttore generale viola sul proprio profilo Instagram, Barone – sommerso dall’affetto dei tifosi – si è anche lanciato in una performance “da curva” niente male: “Torneremo torneremo, torneremo grandi ancor…”, il coro intonato dal d.g. insieme al resto dei presenti. Ennesima dimostrazione della grande sintonia tra la società ed il tifo viola.