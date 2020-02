Barone: “Faremo ricorso per le multe. Sì, in futuro possibili affari da 40 milioni. Amrabat e Kouamè…”

Conferenza stampa di fine mercato in casa Fiorentina. Queste le dichiarazioni del Direttore Generale viola Joe Barone:

“Siamo felici di presentare i nuovi giocatori, non c’è Amrabat perchè è al Verona. Ringrazio Pradè e la famiglia Commisso che ci sta facendo investire nella Fiorentina. Abbiamo lavorato bene, i risultati sono la cosa più importante. Vorrei precisare che oggi abbiamo ricevuto il comunicato sulle multe (CLICCA QUI). Prendiamo atto e facciamo subito ricorso, vogliamo capire il perchè di queste multe. Siamo qui per parlare del mercato e della prossima partita contro l’Atalanta, vorrei evitare il passato. Voglio ringraziare anche la tifoseria, con i mini abbonamenti abbiamo raggiunto quota 30.000 abbonati. Ci danno affetto, a noi e alla squadra. Commisso ha investito già oltre 300 milioni, sul mercato abbiamo messo più di 70 milioni.

I giocatori scelgono una società per tanti motivi, io sono orgoglioso di rappresentare Firenze. Oggi purtroppo non giochiamo la Champions, ci prepariamo per quei livelli. Amrabat è stato un obiettivo del presidente, lo abbiamo seguito ogni partita e abbiamo fatto di tutto per portarlo qui. Oggi è in prestito al Verona, il prossimo anno sarà con noi: Daniele ha fatto tanto per portarlo qui, conta questo.

Acquisti da 40 milioni? Dipende dalla situazione. Il primo luglio avevamo settanta giocatori, comunque si potranno fare acquisti dal valore più alto se rientrano nel percorso che noi intendiamo fare. Guardiamo al mercato con attenzione per migliorare la rosa e vediamo. Ci stiamo già preparando alle operazioni estive.

Atalanta? Ho avuto una telefonata con Percassi, ci siamo parlati. Ci aspettiamo una bella partita, i nostri tifosi sono pronti per la sfida e noi abbiamo bisogno del loro sostegno. Chiedo a tutti di venire al Franchi vestiti di viola, vogliamo un tifo positivo e corretto. Vogliamo essere rispettati tutti, sia noi che i tifosi.

Bando dell’area Mercafir (CLICCA QUI)? L’ho visto ma non ho ancora potuto leggerlo, i nostri tecnici e avvocati stanno leggendo tutto per capire. Domani e durante la settimana avremo delle riunioni per vedere come procedere. Siamo al corrente, ci serve tempo per entrare nel meccanismo e capire.

Kouamè? Si considera fiorentino, è cresciuto a Sesto Fiorentino.

Richieste per i nostri giocatori? Mi diverto quando le fanno (sorride ndr).

Monte ingaggi? Non c’è un tetto massimo, dobbiamo capire le nuove entrate e uscite. Il prossimo sarà un mercato differente, se c’è da alzare il tetto lo vedremo. Abbiamo una rosa grande e giocatori in prestito che rientreranno, oggi non possiamo avere un’idea chiara.

Da quando siamo arrivati abbiamo chiesto pazienza, ci serviva tempo per costruire. Dovevamo conoscere i meccanismi, sono stato fortunato ad avere subito Pradè accanto perchè ho imparato tanto e sto continuando a farlo. Siamo legati alla tifoseria e alla società. Contro il Monza feci vedere una maglia in cui spiegavo l’importanza dei tifosi, il rispetto è una cosa che conta.

Domani al Franchi la Primavera giocherà la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus alle 17.00, tutti noi ci saremo. Mi auguro che ci sia una grande presenza anche della tifoseria.

Duncan? Ha avuto tanto pazienza, siamo felici di averlo preso.

Clausole rescissorie? No (ride ndr). Io mi diverto a convincere giocatori e agenti della Fiorentina. Faccio vedere le foto della città, racconto cosa vogliamo fare. Dimostriamo amore, parliamo della storia della tifoseria. Ci piace tanto portare il giocatore nel nostro ambiente”.