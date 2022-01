Dragowski o Terracciano? Il risultato del sondaggio è schiacciante

Il verdetto sulla pagina instagram di Violanews è tutto a favore di Terracciano: sarà sorpasso definitivo?

La questione portiere è diventata un tema di grande attualità in casa Fiorentina. E la scelta di Italiano per domenica potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato: se fosse confermato Terracciano titolare, Dragowski potrebbe anche chiedere di essere ceduto. La gerarchia cambierà definitivamente o il polacco avrà un'altra chance dal 1'? Sulla pagina instagram di Violanews abbiamo lanciato - tramite una story - il sondaggio: voi su chi puntereste? E gli oltre 4000 votanti hanno espresso una preferenza schiacciante in favore di Terracciano che raggiunge il 77%, mentre a Dragowski resta appena il 23%. Potete ancora partecipare al sondaggio cliccando QUI.