Comunicato ACCVC sulla campagna abbonamenti: “Da oggi saremo marginali…”

L’Associazione informa che dopo 57 anni di attività al fianco della FIORENTINA, si vede costretta a dover contribuire in maniera “marginale” alla campagna abbonamenti 2022/2023 .

Le modalità operative scelte da ACF Fiorentina riguardo alla vendita degli abbonamenti, hanno fatto sì che l’Associazione, in questo particolare momento economico, consideri illogico invitare gli Associati a pagare un abbonamento maggiorato del 10,00% se sottoscritto attraverso la nostra biglietteria rispetto al prezzo che invece ogni tifoso può pagare, acquistandolo singolarmente via web.

Nonostante ciò, per rispetto dei Viola Club, rimaniamo a loro disposizione nel caso in cui qualcuno decida di aderire alla campagna abbonamenti, in maniera tradizionale.