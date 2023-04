Che sera, quella sera: 10 aprile 2008, Mutu stende il PSV in Coppa Uefa

L'attaccante rumeno e Seba Frey trascinarono la truppa viola in semifinale. Memorabile la prima delle due reti messe a segno dal Fenomeno quella sera: una punizione a giro da quasi trenta metri, imparabile per l'estremo difensore degli olandesi

Sicuramente una delle serate più belle vissute dalla Fiorentina in una competizione europea. Come ci ricorda oggi il club gigliato sui suoi social, il 10 aprile di quindici anni fa la Viola di Cesare Prandelli si trovava ad Eindhoven per sfidare il PSV nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa, dopo l'1-1 del Franchi. Ci pensò Adrian Mutu a risolvere la situazione con una splendida doppietta, ma anche Sebastien Frey, con all'attivo un rigore parato. Memorabile la prima delle due reti messe a segno dal Fenomeno quella sera: una punizione a giro da quasi trenta metri, imparabile per l'estremo difensore degli olandesi. Un cammino europeo, quello della Fiorentina nella stagione 2007/2008, che si interruppe soltanto ai calci di rigore in semifinale contro i Rangers Glasgow.