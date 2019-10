Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così su Twitter la squalifica comminata a Ribery e la scelta della Fiorentina di non presentare ricorso: “La Fiorentina ha deciso di non ricorrere per le tre giornate di squalifica a Ribery, scelta saggia. La sentenza è stata buonista“. MONTELLA PRECISA: “ACCETTIAMO IL VERDETTO, MA…”