L’attaccante ghanese, in attesa di scoprire il suo futuro, dà il bentornato in Italia ad Arturo Vidal (suo ex compagno al Barcellona), che giocherà nell’Inter. “Anche se vestirai i colori sbagliati di Milano, buona fortuna fratello” ha scritto Kevin Prince Boateng, che come sappiamo è legato al Milan per i suoi trascorsi. “Molte grazie fratellino” è stata la risposta del cileno.