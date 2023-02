Barak nostalgico: “Sono contento, ma Verona rimane sempre nel mio cuore”

Barak dimostra di essere rimasto molto legato ai suoi ex compagni

Antonin Barak ha segnato il più classico dei gol dell'ex, e su Instagram ha voluto pubblicare una foto del momento dopo la rete al Verona, in cui chiede scusa ai tifosi che lo hanno acclamato fino alla fine dello scorso campionato: "Contento per la vittoria e per il gol! Comunque Verona, grazie ancora una volta di tutto! Rimarrai sempre nel mio cuore", recita la didascalia.