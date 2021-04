Gioia social per l’Atalanta dopo la vittoria per 2-3 in casa della Fiorentina. De Roon sul suo profilo Instagram ha celebrato il risultato con la foto insieme a Toloi, Djimsiti e Gosens. “Sembrano 4 ragazzi che non conoscono le regole del sasso, della carta e delle forbici. Ma sono 4 i giocatori dell’Atalanta che lasciano il Firenze con 3 punti” il suo commento.