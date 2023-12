Zurkowski: “Sono rimasto allo Spezia dopo la B, voglio dare una mano”

Alla Fiorentina Zurkowski non è mai riuscito ad imporsi, ma il suo passaggio allo Spezia non è stato fortunato. Il suo racconto

"La retrocessione in B è stata davvero un duro colpo per tutti. Ma è il motivo per cui sono rimasto, volevo dare il mio contributo alla gente dopo una delusione così grande. Ancora non posso dire di essere al 100%, ma quando le gambe vanno è tutto più semplice. Io vorrei segnare per dare una mano, visto che dobbiamo uscire dal fondo della classifica"