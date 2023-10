Primavera, l’ungherese Denes: “Non escludo una vittoria del Ferencvaros, ma…”

“Penso che la Fiorentina andrà avanti nel proprio girone. Conoscendo Italiano, avrà studiato adeguatamente il Ferencváros con il suo staff, la squadra prende sul serio ogni partita. Sono sicuro che la Fiorentina vuole dominare la partita in casa, proverà ad attaccare con passaggi corti e a spaccare la difesa sulle fasce, e non si tirerà indietro anche se dovesse essere in vantaggio. La squadra è fiduciosa, sta facendo buoni progressi in campionato e anche il pareggio a Genk è un risultato accettabile. Allo stesso tempo, i giocatori possono aver provato un senso di delusione, perché sono andati in vantaggio due volte in Belgio, ma non erano insoddisfatti, dopo tutto, hanno conquistato un punto in casa del rivale più duro sulla carta. Il Ferencvaros? Non escludo neanche una vittoria in trasferta, ma è certo che a Firenze dovranno soffrire molto. Molti miei compagni conoscono i biancoverdi e ne hanno una buona opinione. Penso che vedremo novanta minuti divertenti”.